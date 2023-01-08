النائب سيمون ابي رميا يتفقد كنيسة سيدة الميسة

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متابعة للاعتداء على كنيسة سيدة الميسة المعروفة ب "االام الفقيرة" في مدينة جبيل

تفقد النائب سيمون ابي رميا الكنيسة واجتمع الى رهبان دير مار يوحنا مرقس مستنكرا، واتصل بالأجهزة الأمنية من مدير مخابرات جبيل العقيد شارل نهرا وآمر فصيلة جبيل في قوى الأمن الداخلي الرائد نقولا نصر مهنئا على جهودهم في القاء القبض على الفاعل سريعا وطالبا عدم التساهل معه والوقوف عند مجريات الحادث ودوافعه.

وأمل ابي رميا ان يأخذ التحقيق مجراه على ان يكون العمل فرديا لاخلفيات له مستغربا لهكذا اعمال تخريبية نحن بغنى عنها لما تشكله من اساءة لهوية جبيل والعيش المشترك