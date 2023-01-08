اجتماع بين مفتي البقاع الجديد ومدير عام الزراعة في ازهر البقاع لتعزيز استثمار اراضي الاوقاف في البقاع

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استقبل مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي في دار افتاء مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود يرافقه وفد من رئيس مصلحة زراعة البقاع الدكتور خليل عقل ورؤساء الدوائر والمراكز الزراعية ومراكز الاحراج في البقاع والتقابات والتعاونيات الزراعية بزيارة تهنئة بانتخابه بحضور منسق عام تيار المستقبل في البقاع رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين وحشد من فعاليات المنطقة.



وجرى خلال اللقاء عرض اوضاع القطاع الزراعي في لبنان وتمنى لحود للشيخ الغزاوي التوفيق والنجاح في مهامه واكد انه الرجل المناسب في المكان المناسب واعلن لحود انه يتابع مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان استثمار الاراضي الزراعية التابعة للاوقاف في لبنان لتحقيق الامن الغذائي.



من جهته شكر الشيخ غزاوي المدير العام لويس لحود والوفد المرافق على زيارتهم واشاد بجهود وبمناقبية لحود في خدمة القطاع الزراعي في البقاع وفي كل لبنان . واكد المفتي غزاوي على دعم ازهر البقاع لخطوات لحود لمساعدة المزارعين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان وعلى التعاون مع وزارة الزراعة لتفعيل استثمار الاراضي الزراعية التابعة للاوقاف الاسلامية في البقاع