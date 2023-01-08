living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اجتماع بين مفتي البقاع الجديد ومدير عام الزراعة في ازهر البقاع لتعزيز استثمار اراضي الاوقاف في البقاع

8
JANUARY
2023
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي في دار افتاء مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود يرافقه وفد من رئيس مصلحة زراعة البقاع الدكتور خليل عقل ورؤساء الدوائر والمراكز الزراعية ومراكز الاحراج في البقاع والتقابات والتعاونيات الزراعية بزيارة تهنئة بانتخابه بحضور منسق عام تيار المستقبل في البقاع رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين وحشد من فعاليات المنطقة.

وجرى خلال اللقاء عرض اوضاع القطاع الزراعي في لبنان وتمنى لحود للشيخ الغزاوي التوفيق والنجاح في مهامه واكد انه الرجل المناسب في المكان المناسب واعلن لحود انه يتابع مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان استثمار الاراضي الزراعية التابعة للاوقاف في لبنان لتحقيق الامن الغذائي.

من جهته شكر الشيخ غزاوي المدير العام لويس لحود والوفد المرافق على زيارتهم واشاد بجهود وبمناقبية لحود في خدمة القطاع الزراعي في البقاع وفي كل لبنان . واكد المفتي غزاوي على دعم ازهر البقاع لخطوات لحود لمساعدة المزارعين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان وعلى التعاون مع وزارة الزراعة لتفعيل استثمار الاراضي الزراعية التابعة للاوقاف الاسلامية في البقاع

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout