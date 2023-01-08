بيان هامّ من مصرف لبنان بشأن "صيرفة"

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أصدر مصرف لبنان بياناً توضيحياً بشأن التداول اليومي على منصة "صيرفة".

وأكّد مصرف لبنان في بيانه، أن "حجم التداول اليومي على المنصة الذي يصدره بشكل يومي يتضمن ما يلي:

- ما باعه واشتراه مصرف لبنان من دولار أميركي

- عمليات بيع وشراء الدولار الأميركي التي قامت بها المصارف ومؤسسات الصرافة والتي يجب عليهم تسجيلها على منصة صيرفة".

وأشار إلى أن "التداول على المنصة يتضمن "مجموع" الدولارات التي دخلت الى مصرف لبنان وتلك التي دفعها مصرف لبنان، يضاف إليها عمليات المصارف والصرافين التي تسجل على صيرفة".

وختم "المركزي" بيانه، لافتاً إلى أن "ازدياد حجم التداول على منصة صيرفة في الأيام القليلة الماضية هو طبيعي ومتوقع حيث تم السماح للجمهور ببيع وشراء الدولار دون قيود عبر منصة صيرفة من خلال مصارفهم. فاقتضى التوضيح".