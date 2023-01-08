عناوين الصحف ليوم الأحد 8 كانون الثاني 2022

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الديار: ما هو موقف الكتل النيابية عشية الجلسة الـ١١ لانتخاب رئيس الجمهورية؟

المعارضة تناقش الانتقال لترشيح العماد عون... وباسيل ناشط لتسويق الخيار الثالث

اللواء ابراهيم: الظروف المحلية والدولية غير مُساعدة للوساطة بالملف الرئاسي وأنا لست انتحارياً

النهار: عين على الوفد القضائي وأخرى على الجلسة الـ11



الشرق الأوسط: لبنان مقبل على أسبوع رئاسي «حاسم» بانتظار مرشحين جدد

«الوطني الحر» يعلن الثلاثاء اسم الشخص الذي سيصوت له



الوطن السورية: «حرب المسيّرات» مستمرة والاحتلال التركي يستأنف التصعيد شمال حلب وفي عين عيسى … الجيش يدمر أنفاقاً للإرهابيين في تادف ويحبط تسللهم في كفر تعال بحلب