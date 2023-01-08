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الديار: التيار: باسيل سيطرح مبادرة متكاملة... التفاصيل

8
JANUARY
2023
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

وقال مصدر نيابي في التيار الوطني الحر « عندما يدعو الرئيس بري لجلسة انتخاب الخميس المقبل سنبحث الامر في اجتماع التكتل يوم الثلاثاء ونقرر كيف سنصوت».

 

وعما اذا كان نواب التكتل سيصوتون بكلمة او عبارة مرمزة كما حصل في الجلسة الاخيرة قال « لا اريد ان استبق قرار التكتل فالقرار يعود له بعد بحث هذا الموضوع».

 

وحول تحرك رئيس التيار جبران باسيل الاخير قال المصدر لقد طرح موقف التكتل بتحركه في الداخل ومع الخارج، وهذا ليس سرا وهو يشمل رئيس الجمهورية والحكومة ورئيسها والقوانين التي يرى ان على المجلس النيابي درسها واقرارها لا سيما القوانين الاصلاحية.


وعما اذا كان باسيل سيطرح مبادرة في ضوء تحركه قال « ان ما طرحه ويطرحه هو بمثابة مبادرة وليس من المستبعد ان يطرها بشكل متكامل لكن هذا لم يحسمه بعد. واعتقد ان ما يطرحه بدأ يلقى اكثر اذانا صاغية في الداخل والخارج».

الديار
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