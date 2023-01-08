الديار: تطور في موضوع الاستحقاق الرئاسي

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

قال مصدر سياسي للديار امس ان هناك ملامح لحصول تطور في موضوع الاستحقاق الرئاسي في النصف الثاني من هذا الشهر مستندا الى مصادر دبلوماسية تفيد بان الادارة الاميركية والمملكة العربية السعودية في صددالانخراط اكثر مع الجانب الفرنسي في البحث بالاستحقاق الرئاسي اللبناني والمرحلة المقبلة وان اللقاء الثلاثي المتوقع في باريس يعكس هذه الرغبة وهذا القرار ما سيرفع الضغوط على الاطراف اللبنانية لحسم امرها. كما ان هذه الاطراف ستواجه ضغوطا داخلية جراء تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي وتزايد تفككك الدولة والمؤسسات.



وبرأي المصدر ان الضغوط الداخلية والخارجية من شأنها ان تحدث انعطافة في مسار الاستحقاق الرئاسي نحو الحسم في غضون الاسابيع المقبلة.