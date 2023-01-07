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بلدية الغبيري: انهاء أزمة النفايات في سوق الخضار

7
JANUARY
2023
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أعلنت بلدية الغبيري في بيان أن "شركة سيتي بلو باشرت رفع النفايات من سوق الخضار المركزي في الغبيري، بعد توقف دام لاكثر من ثلاثة اشهر، نتيجة الخلاف على الرسوم البلدية مع بلديه الغبيري".

أضافت: "الاتفاق جاء نتيجة وساطات من مرجعيات سياسية ونيابية اثمرت التزام نقابة معلمي تجار الخضر والفاكهة بالجملة في بيروت دفع الرسوم البلدية المتوجبة عن الاعوام 2021 و2022 و2023.
وشمل الاتفاق ايضا جملة تفاهمات حول دور النقابة في إدارة السوق ومنع المخالفات داخل السوق واستلام زمام إدارة كافة مرافق السوق، بما يحفظ انتظام العمل والاهداف التي أنشىء من أجلها هذا السوق".

وختمت: "هذا الاتفاق يؤكد ما اعلنته سابقا بلدية الغبيري انه لم يكن هناك اي اهداف للبلدية لإغلاق السوق أو نقله خارج الغبيري. والاتفاق هو رد على كل من حاول سابقا نقل الملف الى عناوين حزبية او طائفية او مناطقية وجر بلدية الغبيري الى خلاف مع الاخوة في بلدية بيروت ومجلسها البلدي".

 

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