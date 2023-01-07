توقيف مطلوب ومقتل شخص سوري كان برفقته

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (ع.ج.) الملقب بـ"علي شادية" على طريق عام بعلبك، وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لإقدامه على إطلاق النار باتجاه دورية وحاجز للجيش، وتورطه مع آخرين في خطف الطفلين السوريين مهند وغالب ماجد عروب.

وكان المطلوب قد حاول الفرار في سيارته لدى وصول الدورية وبرفقته السوري (م.أ.)، وأطلقا النار على الدورية فيما كانت تطاردهما، فردّ عناصرها بالمثل ما أدى إلى إصابة المطلوب ومقتل السوري.

نُقِل المطلوب إلى إحدى المستشفيات للمعالجة، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.