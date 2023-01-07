مدير عام الزراعة زار منسق "تيار المستقبل" في مجدل عنجر

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استقبل منسق عام "تيار المستقبل" رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين في دارته في مجدل عنجر، مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود مع وفد من النقابات والتعاونيات الزراعية والمزارعين، وكان عرض لأوضاع المزارعين في البقاع.

وحيا لحود الرئيس سعد الحريري، وشدد على "أهمية القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي وتأمين الغذاء اليومي للمواطنين". ودعا البلديات الى "الاستثمار الزراعي للاراضي لتعزيز الامن الغذائي".

وشكر ياسين لحود والحضور على الزيارة، وأكد اهتمامه بالقطاع الزراعي "باعتباره أولوية من الأولويات لكون غالبية البقاعيين يعتاشون مباشرة او غير مباشرة من القطاع الزراعي". واكد "محبة وتقدير تيار المستقبل للمدير العام لحود والعلاقة الاخوية التي تجمع الرئيس الحريري بلحود". ونوه بجهود لحود في "خدمة المزارعين وابناء زحلة والبقاع".