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البطريرك الراعي غادر الى لندن...وهذا برنامج زيارته

7
JANUARY
2023
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غادر البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي ظهر اليوم الى لندن في زيارة رعوية كانت مقررة منذ العام 2019 الا ان جائحة كورونا حالت دون اتمامها ، ويرافق البطريرك في زيارته التي تستمر حتى السبت المقبل النائب البطريركي العام المطران بولس صياح ومدير البروتوكول في الصرح البطريركي المحامي وليد غيّاض

وسيلتقي البطريرك الراعي خلال زيارته ابناء الجالية وابناء الرعية المارونية ، وسيكون له لقاءات رسمية مع كل رئيس الحكومة البريطانية وزير الخارجية وعدد من النواب البريطانيين كما سيكون له كلمة في مجلس النواب البريطاني ، كما سيلتقي البطريرك الراعي خلال زيارته رؤساء الكنائس الكاثوليكية في لندن
البطريرك الراعي يترأس
عند الواحدة والنصف من بعد ظهر غد بتوقيت لندن الثالثة والنصف بتوقيت بيروت قداس عيد الدنح يلتقي بعده ابناء الجالية في صالون الكنيسة
ومساء الاثنين يلتقي تباعا ممثلي الاحزاب اللبنانية في لندن ورؤساء الجمعيات هناك .
واكدت مصادر متابعة ان لهذه الزيارة وقعا ايجابيا على ابناء الجالية والوطن .
البطريرك الراعي يصل الى لندن عند الساعة ٤،٤٥ بتوقيت بيروت حيث سيكون في استقباله سفير لبنان في المملكة المتحدة رامي مرتضى ومستشاره مروان فرنسيس وخادم دير سيدة لبنان في لندن الاب فادي كميد وعدد من ابناء الكنيسة المارونية.

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