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كيف سيكون طقس الغد؟

7
JANUARY
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية للمديرية العامة في الطيران المدني أن يكون الطقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية والداخلية خلال الفترات الصباحية والمسائية كما تنشط الرياح أحيانا شمال البلاد.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير الكتل الهوائية الباردة نسبيا مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر حتى ظهر اليوم السبت حيث يستقر بشكل نسبي ومن ثم يتأثر اعتبارا من مساء الأحد بمنخفض جوي آخر متمركز فوق مصر يؤدي الى طقس متقلب في لبنان.

- (معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 11 إلى 19 مئوية).

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تستقر على الساحل، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة محليا في الفترة الصباحية، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار خلال النهار ويستقر الطقس مساء ويتحوّل إلى قليل الغيوم مع التحذير من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ال2000 متر.

الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية والداخلية خلال الفترات الصباحية والمسائية كما تنشط الرياح أحيانا شمال البلاد.

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية والداخلية خلال الفترات الصباحية والمسائية كما تنشط الرياح لتقارب ال60 كلم/س أحيانا شمال البلاد.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وتشكل الضباب على المرتفعات، يتحول تدريجيا بعد الظهر إلى غائم كما تنشط الرياح أحيانا.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 إلى 19 درجة، فوق الجبال من 5 إلى 11 درجة، في الداخل من 7 إلى 12 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا خاصة شمال البلاد، سرعتها بين 15 و40 كم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء صباحا على المرتفعات بسبب الضباب .

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و90 %.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج . حرارة سطح الماء: 20°م.

- الضغط الجوي: 1023 HPA. أي ما يعادل: 767 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,43 ساعة غروب الشمس: 16,46

 

 

 

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