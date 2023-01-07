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الأنباء الكويتية: مصادر جنبلاط: البيك ممتعض من قائد الجيش

7
JANUARY
2023
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الأنباء الكويتية: غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر تويتر: «ان القوى والمرجعيات السيادية «العظمى» تتذرع بحجج دستورية واهية لتعطيل اي اجتماع وزاري لتسيير أمور الناس، وحتى ان البعض طعن في الموازنة وصولا الى العبث المطلق»، وأضاف: «كلهم ينتظر كلمة السر الخارجية التي لم تأت بعد، وفي هذه الاثناء ونتيجة تعطيل المجلس العسكري تبرز الخلافات الى العلن».

وقال مصدر مقرب من جنبلاط لـ «الأنباء» ان اشارة الأخير سببها الامتعاض من قائد الجيش العماد جوزاف عون، لتأخيره التوقيع على التجديد لرئيس الأركان اللواء أمين العرم الى ما قبل يومين من إحالته للتقاعد، بما يفسر عدم السير بالاقتراح وبالتالي اعطاء وزير الدفاع موريس سليم حجة الرفض.

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