قوى الأمن تطلب إفادتها عن 3 مفقودين قصّر غادروا منزل ذويهم في الشويفات منذ 4 دقائق

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وطنية – عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة صورة لثلاثة مفقودين قصّر غادروا منزل ذويهم ولم يعودوا. وأصدرت المديرية، في هذا الشأن، البلاغ التالي:

"تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القُصّر المفقودين:

- الياس عبد الأمير برجي (مواليد عام 2011، لبناني)

- كارلوس عبد الأمير برجي (مواليد عام 2013، لبناني)

- دانيال عبد الأمير برجي (مواليد عام 2014، لبناني)

الذّين غادروا منزل ذويهم الكائن في بلدة الشويفات منذ حوالي شهرين ولم يعودوا لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوهم أو لديهم أي معلومة عنهم أو عن مكان وجودهم، الاتصال بفصيلة الشويفات في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 433140-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.