بالصورة: أين هم الأطفال إلياس، كارلوس ودانيال؟

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عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القُصّر المفقودين:

– الياس عبد الأمير برجي (مواليد عام 2011، لبناني)

– كارلوس عبد الأمير برجي (مواليد عام 2013، لبناني)

– دانيال عبد الأمير برجي (مواليد عام 2014، لبناني)،



الذّين غادروا منزل ذويهم الكائن في بلدة الشويفات منذ حوالي شهرين ولم يعودوا لغاية تاريخه”.



وقالت: “يرجى من الذين شاهدوهم أو لديهم أي معلومة عنهم أو عن مكان وجودهم، الاتصال بفصيلة الشويفات في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 433140-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.