living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سلام خلال استقباله وفدا بيروتيا: المرحلة القادمة تحتاج إلى تضافر الجهود والوقوف إلى جانب بعضنا البعض

6
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وطنية - إستقبل وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، في مكتبه في الوزارة عصر أمس الخميس، وفدا بيروتيا ضم تجارا وصناعيين ورؤساء جمعيات وفاعليات من المجتمع البيروتي.

إستهل سلام اللقاء بالترحيب بالحضور وشكر لهم الزيارة التي وصفها ب "العائلية".

وأكد في دردشة إستمرت لما يقارب الساعتين حرصه على الجو البيروتي، وأبدى أسفه "لما يعيشه هذا المجتمع من ازمات ممنهجة، تبدأ بالكهرباء ولا تنتهي بالمياه، مرورا بإنهيار العملة المحلية وارتفاع حالات الفقر ومعدل البطالة".

وأكد سلام وقوفه "على مسافة واحدة من جميع مكونات المجتمع اللبناني وأحزابه بعلاقة مبنية على الإحترام المتبادل وأن ليس له أي ارتباط حزبي كما ليس له أي تبعية حزبية وأن جميع مواقفه وقراراته مبنية على دراسته للملفات بحس وطني عال دون أي تأثير من أي جهة".

في ختام الجلسة، أكد سلام "وجوب استمرار هذه اللقاءات، بل وزيادتها وانشاء قنوات للتواصل الدائم مع جميع أبناء الوطن وخصوصا أبناء بيروت، فالمرحلة القادمة تحتاج إلى تضافر الجهود والوقوف إلى جانب بعضنا البعض".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout