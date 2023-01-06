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الحلبي بحث مع اسحق وصليبا تنفيذ المرحلة التي تلي إقرار الإطار الوطني اللبناني لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي

6
JANUARY
2023
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اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي مع رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق ومنسق عام منسقية المناهج التربوية جهاد صليبا، وتناول البحث تنفيذ المرحلة التي تلي إقرار الإطار الوطني اللبناني لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي، وهي استقطاب متخصصين في المناهج لوضع الأوراق الأساسيّة المساندة للإطار الوطني للمنهاج وتنظيمها.

وأعطى الوزير التوجيهات لإطلاق عملية تقديم طلبات الترشح لعضوية لجان الأوراق الأساسيّة المساندة المرافقة للمناهج، من طريق الضغط على الرابط الاتي: https://www.crdp.org/application_form

ووضعت رئيسة المركز الوزير في ماهيّة الأوراق الأساسيّة المساندة التي ستضعها اللجان المختصّة التي توكل إليها هيئة التخطيط العام هذه المهمّة، وهي تشكل ملاحق للإطار الوطني للمنهاج بعد اعتمادها بحسب الأصول من اللجنة. وتستقي هذه الأوراق حيثياتها من روحية الإطار ونصّه، وتترجم مضامينه في توجهّات واضحة، وتفاصيل إجرائيّة معدّة للتنفيذ.

كما شرحت رئيسة المركز آلية العمل "إذ أنّ هذه اللجان المكلّفة بإنتاج الأوراق الأساسيّة المساندة تعمل وفاقا للآليّة الآتية: تتألّف كل لجنة من أعضاء تسميهم رئاسة المركز التربوي للبحوث والإنماء ومن مجموعة من الخبراء يتم اعتمادهم من جانب هيئة التخطيط العام؛ على أن يكون لكل لجنة منسّق تربوي يسهر على انتظام عملها ، وعلى احترامها للمواعيد المحدّدة؛ وسوف يكون لكل لجنة ضابط ارتباط مع المنسّقيّة العامة للمناهج؛ وبالتالي فإن من المتوقّع أن تنهي اللجان أعمالها في نهاية شهر شباط ٢٠٢٣".

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