اعتذار من "مياه بيروت"...!

A + A -

صدر عن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بيان جاء فيه، "يهم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أن تعلم المشتركين باستمرار الإنقطاع التام للتيار الكهربائي منذ

منتصف ليل الأربعاء الماضي عن محطاتها الرئيسية التي تحتاج للتيار لضخ المياه وهي محطات الضبية وجعيتا ومجمع آبار الدامور والناعمة والمشرف، ما ينعكس تلقائيًا إنقطاعًا للتغذية بالمياه عن مناطق المتن العالي والساحلي وبرج حمود والأشرفية وبرج أبي حيدر وتلة الخياط".



وتابع البيان، "تعمل المؤسسة على الإستعانة بالمولدات إلا أن هذا الأمر لا يغطي الحاجة المطلوبة إلا بشكل جزئي فقط إذ إن كلفة تشغيل المولدات لساعات طويلة، وكما هو معلوم، باهظة جدا ولا قدرة لمؤسسة بيروت وجبل لبنان على تحمل أعبائها التي تفوق ميزانيتها".



واستكمل، إن "المؤسسة تعتذر من المشتركين لتكرار المعاناة الخارجة عن إرادتها خصوصًا أن الظروف المالية من جهة والصحية المرتبطة بوبائي كورونا والكوليرا من جهة ثانية تثقل على كاهلهم فيضطرون إلى صرف جزء من مداخيلهم الضئيلة لشراء مياه غالبًا ما تكون غير معقّمة".وعليه ناشدت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في بيانها، المسؤولين المعنيين وضع مصلحة الناس فوق كل الإعتبارات والعمل على "إرساء حلول دائمة لمحطات الضخ بما يضمن عدم توقف عملها ويؤمن حق المواطن الطبيعي والأساسي بالمياه النظيفة".