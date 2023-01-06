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القبض على لاعب كرة قدم محترف بحوزته 100 كيلوغرام من الكوكايين

6
JANUARY
2023
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م القبض على لاعب كرة قدم محترف وصديقته في مطار شارل ديغول في باريس، نهاية الأسبوع، بعد العثور على 100 كيلوغرام من الكوكايين في حقائب السفر.

وأفادت الأنباء أن جان مانويل نيدرا، لاعب منتخب مارتينيك الدولي السابق ولاعب نادي إيجلون دي لامينتين الحالي في دوري الدرجة الأولى، في الدولة الكاريبية، وضع رهن الحبس الاحتياطي، وفقا لصحيفة “ديلي ستار”.

 

وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن نيدرا (29 عاما) مثل أمام قاضي التحقيق مع صديقته.

وظهر نيدرا لأول مرة مع مارتينيك في عام 2012 بعد أن قضى فترات مع نادي مارينويز الأميركي.

كما شارك لاعب الوسط في الكأس الذهبية للكونكاكاف، حيث شارك أساسيا ضد بنما وانتصر على نيكاراغوا، وخاض مواجهة أمام منتخب الولايات المتحدة.

وأصدر نادي نيدرا منذ ذلك الحين بيانا بشأن الحادث، وتعهد بالعمل على حماية الشباب من المخاطر المصاحبة.

وقال بيان من ناديه: “علمنا بدون معرفة درجة تورطه أن أحد لاعبينا اعتقل في باريس بتهمة تهريب المخدرات”.

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