هل ستحضر سفيرة لبنان الى النجوم في السعودية؟

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو للسيدة فيروز وهي تغنّي في إحدى حفلاتها “أنا صار لازم ودّعكن”.

وحصد الفيديو تفاعلاً كبيراً، وسط مطالبات المتابعين للمستشار آل الشيخ بالسيدة فيروز لتكون حاضرة في المملكة العربية السعودية، فيما ذهبت تكهنات آخرين بأنّ فيروز ستكون مفاجأة “فوق الخيال” خصوصاً بعد نشر فيديو إحدى حفلاتها، معتبرين أنّ آل الشيخ يحاول التلميح إلى أنّ حضورها في المملكة أمر سيحصل بالفعل.

ويعود الفيديو، الذي نشره آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر”، إلى العام 1988 حيث أحيت فيروز حفلاً في أحد أكبر القاعات الموسيقية في باريس، قصر بيرسي، وأدّت حينها أغنية “أنا صار لازم ودّعكن”، من كلمات وألحان الفنان زياد الرحباني الذي رافقها أيضاً في الحفل.

يُذكر أن ريما الرحباني نشرت في عيد فيروز الـ87 فيديو من الأرشيف للسيدة فيروز كهدية، وهي تقوم بأداء أغنية “مصر”، وتقول في كلماتها: “مصر يا شعباً جديداً غدا صوب وجه الشمس يغترب”.