أمطار وضباب كثيف على المرتفعات... هذا ما ينتظركم!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية للمديرية العامة في الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تستقر على الساحل، تتساقط الأمطار الخفيفة بشكل متفرق . وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا ويكون مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر ويستمر حتى ظهر يوم السبت حيث يستقر بشكل نسبي ومن ثم يتأثر اعتبارا من بعد ظهر الاثنين بمنخفض جوي اّ خر متمركز بين ليبيا ومصر ويكون متوسط الفعالية . معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من ١١ ٠ الى ١٩ ٠ مئوية.

-الطقس المتوقع في لبنان: اليوم غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الساحل بينما ترتفع قليلاً في الداخل وعلى المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة، تشتد غزارتها أحياناً اعتباراً من المساء وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال ٥٠ كم/س، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما دون ذلك شمال البلاد خلال الليل.

السبت: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تستقر على الساحل، تتساقط الأمطار الخفيفة بشكل متفرق أحياناً خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية خلال النهار مع بعض الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق، يستقر الطقس مساءً ويتحول الى قليل الغيوم مع التحذير من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ال ٢٢٠٠ متر.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية والداخلية خلال الفترات الصباحية والمسائية كما تنشط الرياح أحياناً شمال البلاد.

الإثنين: غائم جزئيًا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وتشكل الضباب على المرتفعات، يتحول تدريجياً بعد الظهر الى غائم وتتساقط أمطار متفرقة أحياناً خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية كما تنشط الرياح أحيانًا وتتساقط الثلوج المتفرقة على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 12 الى 19 درجة, فوق الجبال من 4 الى 13 درجة، في الداخل من 7 الى 14 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحياناً خاصة شمال البلاد، سرعتها بين ١٥ و ٤٥ كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب .

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٥ و ٨٥ % .

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج أحياناً. حرارة سطح الماء: ٢٠°م.

– الضغط الجوي: ٧٦٤ ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: ٠٦:٤٣ ساعة غروب الشمس: ١٦:٤٣.