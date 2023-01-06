في بيروت وجبل لبنان... عصابة نفّذت أكثر من 100 عملية سرقة

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صـدر عـن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة، بلاغ جاء فيه: “بنتيجة المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السّرقة في مختلف المناطق اللّبنانية، وبعد أن كَثُرَت عمليات سرقة الدراجات الآليّة ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، توافرت معلومات للشّعبة عن قيام عصابة مؤلّفة من عدّة أشخاص يقومون بتنفيذ عمليات سرقة الدراجات في العديد من المناطق”.

ولفت إلى أنّه، “على إثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها القطعات المختصّة في الشعبة، تمكّنت من تحديد هويّات جميع أفراد العصابة، وهم: ص. ز. (من مواليد عام 2006، سوري)، ع. ص. (من مواليد عام 2006، سوري)، م. س. (من مواليد عام 2006، سوري)و م. ش. (من مواليد عام 2003، سوري).

وأشار إلى أنّه، “بتاريخ 27-12-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريّات الشّعبة مداهمات وكمائن متزامنة في مناطق بعلشميه ورويسات صوفر وبحمدون، تمكّنت في خلالها من توقيف المذكورين، وضبطت، مع الموقوف الأخير، دراجة آلية نوع “V 150” من دون تسجيل”.

وبالتحقيق معهم، “اعترفوا بما نُسِبَ إليهم، وأنّهم يُشكّلون عصابة لسرقة الدّراجات الآليّة، وأنّهم نفّذوا أكثر من /100/ عملية سرقة دراجة من مناطق عاليه، بحمدون، بعلشميه، صوفر، وبيروت، مستخدمين دراجة من نوع بارت، كما اعترفوا بإقدامهم على سرقة كابلات كهربائية وألواح ألمنيوم”.

ووفق البلاغ، “أُجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.