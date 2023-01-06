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نشاط بمناسبة عيد الميلاد لهيئة كولكو كندا في التيار

6
JANUARY
2023
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بمناسبة عيد الميلاد المجيد قامت لجنة شؤون المرأة في هيئة كولكو كندا بحملة تبرّعات شَمَلَت عدد من الهيئات وتمّ جمع مبلغ3000$ CAD. هذا المبلغ خصّص لتقديم وجبات طعام ل ٤٧٣ شخص خلال هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها وطننا الحبيب لبنان. قُدّمَتْ الوجبات على يومين في ٢٣ و ٣٠ كانون الاول ٢٠٢٢ .
دعماً لهذه المبادرة الانسانية تشكر مسؤولة لجنة شؤون المرأة في كولكو كندا السيدة نينا عنيد عَارِج كل من ساهم وشارك في هذا العمل الخيري على امل ان تبقى يد المنتشر مدودة للخير لاهلنا الذين يعانون من الاوضاع الاقتصادية المتردية .
كما أثنى المنسّق العام لكولكو كندا المهندس جهاد داوود على الجهود التي تُبذَل من لجنة شؤون المرأة و اعضاء هيئات كولكو كندا .
ميلاد مجيد و كل عام و كندا و لبنان بألف خير .
 
Because Christmas is about making an impact in the lives of the more vulnerable especially at  challenging times, Colco Canada Women’s Committee launched a fundraising campaign raising $3000 CAD where 473 meals were delivered to a multitude of less fortunate families in Lebanon during Christmas and New Year’s Eve hoping to spread love , joy and humanity.
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