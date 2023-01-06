ألمانيا تتبرع بأجهزة سكانر لمطار بيروت

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أعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه «تسلم المديرية العامة للطيران المدني الهبة المقدمة من جمهورية ألمانيا الاتحادية، والتي هي عبارة عن اربعة اجهزة سكانر للكشف على حقائب المسافرين، تعمل بالاشعة السينية ومعتمدة في المطارات الاوروبية وفقاً للمعايير الدولية».

وقال: «إن ألمانيا قدمت ثمانية اجهزة سكانر تسلمنا منها اربعة على ان تصل الاجهزة الاخرى الشهر المقبل»، مؤكداً بأن «عملية تركيب هذه الإجهزة بدأت»، مشيراً الى» اننا نشهد زحمة على جرارات الحقائب حالياً، انما بتركيب هذه الاجهزة سيحل جزء كبير من الزحمة، كما اننا بصدد الانتهاء من اعداد دفتر الشروط لإستبدال جرارات الحقائب التي لم تستبدل منذ العام 1998 وذلك على الرغم من الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد حالياً،» مضيفاً: «اننا بصدد الاعلان عن عدة مناقصات لتطوير وتحديث بعض المرافق داخل المطار، الذي هو معبر اساسي للبنان».