"الجمهورية": هؤلاء هم المتّهمون بقتل الجندي الايرلندي باطلاق النار على دورية لليونيفل

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بعدما أنجزت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني التحقيقات الأساسية في حادثة العاقبية، وأحالت ‏بتاريخ 3 / 1 / 2023 الملف الأساسي الى القضاء المختص، إدّعى القضاء أمس على سبعة أشخاص، بينهم موقوف واحد سلّمه «حزب الله» إلى الجيش، في قضية إطلاق النار على دورية للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) ما أدى إلى مقتل أحد عناصرها.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر قضائي قوله إنّ «مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ادّعى على الموقوف محمّد عياد بجُرم قتل الجندي الإيرلندي ومحاولة قتل رفاقه الثلاثة بإطلاق النار عليهم من رشاش حربي». كذلك ادعى على «أربعة أشخاص معروفي الهوية ومتوارين عن الأنظار وعلى اثنين آخرين مجهولي الهوية الكاملة (اسماهما فقط معروفان) بجرائم إطلاق النار تهديداً من سلاح حربي غير مرخّص وتحطيم الآلية العسكرية وترهيب عناصرها».

وأحال عقيقي الملف مع الموقوف على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوّان لإجراء التحقيقات واصدار المذكرات القضائية اللازمة.