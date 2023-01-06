عناوين الصحف ليوم الجمعة 6 كانون الثاني 2023

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الأخبار

- لبنان يتّجه نحو البدانة

- العتمة المقصودة: كذب وكيد

- استراتيجية أميركا في لبنان: ليكن الفراغ... ونحمل حزب الله المسؤولية

- تساؤلات عن إدارة لبنان لمخاطره وسط الانشغالات الغربية

- ابن سلمان لـ"أنصار الله": خذوا اليمن وأعطونا ضمانات أمنية



البناء

- مراوحة رئاسية مستمرة... ودعوة لجلسة جديدة... والمبادرات لا تزال تدور حول القشرة

- أزمة الكهرباء والفيول إلى تفاقم... والمجلس الدستوري يتوازن بين الموازنة والطعن

- موسكو تعلن وقفًا أحاديًا للنار في الميلاد الشرقي... ومجلس النواب الأميركي تجاوز فشل 1923



اللواء

- النقابات تتجاوز العجز السياسي: رئيس فورًا أو الثورة

- الكابيتال كونترول يُخفِّض سقف السحوبات.. والدستوري لم يُبطل الموازنة وانفراجات في القضاء

- تقلبات 2022 مستمرة

- هل يُعيدنا الجنائي إلى عصر الكهرباء؟

الديار

- مُحاولة فرنسيّة جديدة نهاية الشهر الجاري لتحييد لبنان وتمرير الاستحقاق الرئاسي؟

- باريس تعوّل على تجدّد التواصل الإيراني ــ السعودي... ولا تملك أفكارًا جاهزة

- انتهاء اعتكاف القضاة... الإدعاء في حادثة العاقبية... الأبيض: لبنان أمام موجة جديدة من "كورونا"



الجمهورية

- "أسياد المناكفات" يدمرون لبنان

- الدخان الأبيض في حالتين

- احتجاز حتى الإنجاز