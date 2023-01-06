عناوين الصحف ليوم الجمعة 6 كانون الثاني 2023

الأخبار
- لبنان يتّجه نحو البدانة
- العتمة المقصودة: كذب وكيد
- استراتيجية أميركا في لبنان: ليكن الفراغ... ونحمل حزب الله المسؤولية
- تساؤلات عن إدارة لبنان لمخاطره وسط الانشغالات الغربية
- ابن سلمان لـ"أنصار الله": خذوا اليمن وأعطونا ضمانات أمنية
البناء
- مراوحة رئاسية مستمرة... ودعوة لجلسة جديدة... والمبادرات لا تزال تدور حول القشرة
- أزمة الكهرباء والفيول إلى تفاقم... والمجلس الدستوري يتوازن بين الموازنة والطعن
- موسكو تعلن وقفًا أحاديًا للنار في الميلاد الشرقي... ومجلس النواب الأميركي تجاوز فشل 1923
اللواء
- النقابات تتجاوز العجز السياسي: رئيس فورًا أو الثورة
- الكابيتال كونترول يُخفِّض سقف السحوبات.. والدستوري لم يُبطل الموازنة وانفراجات في القضاء
- تقلبات 2022 مستمرة
- هل يُعيدنا الجنائي إلى عصر الكهرباء؟
الديار
- مُحاولة فرنسيّة جديدة نهاية الشهر الجاري لتحييد لبنان وتمرير الاستحقاق الرئاسي؟
- باريس تعوّل على تجدّد التواصل الإيراني ــ السعودي... ولا تملك أفكارًا جاهزة
- انتهاء اعتكاف القضاة... الإدعاء في حادثة العاقبية... الأبيض: لبنان أمام موجة جديدة من "كورونا"
الجمهورية
- "أسياد المناكفات" يدمرون لبنان
- الدخان الأبيض في حالتين
- احتجاز حتى الإنجاز