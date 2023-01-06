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أسرار الصحف ليوم الجمعة 6 كانون الثاني 2023

6
JANUARY
2023
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البناء

سأل مرجع سياسي هل يجرؤ أي طرف في قوى 14 آذار على مقاربة الاستحقاق الرئاسي دون ضوء أخضر أميركي سعودي بعد مغامرة الرئيس سعد الحريري بالسير بالتسوية الرئاسية وما لقيه بعدها من عقاب وعزل انتهى بشطبه من المشهد السياسي، وقال: نحن عالقون حتى تقرّر الدولتان إنهما معنيتان بتسوية.


اقترح أحد النواب على زملائه في لجنة الشؤون الخارجية توجيه دعوة مشابهة لتلك التي وجّهتها لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي للنواب اللبنانيين تدعوهم لتحمل المسؤولية والتوقف عن التلطي وراء الممارسة الديمقراطية لتعطيل العملية الانتخابية الدستورية في انتخاب رئيس لمجلسهم.


اللواء

أبلغت سفارة دولة كبرى مراجعيها أنّ لا معطيات في ما يتصل بالاستحقاق الرئاسي قبل الربيع المقبل.

لا تزال التفاهمات الرئيسية تحكم علاقات طرفين محليين، على الرغم من التصدعات التي أصابت الثقة بينهما.

بلغت عمليات صيرفة اليومية حدًا عاليًا، تجاوز الربع مليار دولار أميركي يوميًا.

 

الجمهورية

على الرغم من عدم تسليط الأضواء الإعلامية عليه، فإن مرجعًا رئاسيًا سابقًا يلتقي سياسيين وأصدقاء بوتيرة مكثفة من دون إعلان.

حزب فاعل أبدى انزعاجه من كلام قاله حليف حول واقع التفاهم بينهما ووصفه بـ "الكلام الكبير".

استمزج أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية رأي بعض المرجعيات عن إمكان ترشيحه فقيل له: لك الحق في أن تترشح ولكن لا تراهن على إمكان تأييدنا لك.

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