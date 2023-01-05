سرق سيارة إحدى المواطنات من محلة ادونيس- جبيل..فوقع بقبضة قوة الامن

A + A -

صـدر عـن المديريـة العامـة لقوى الأمـن الـداخلـي _ شعبـة العلاقـات العامـة مــا يلــي البلاغ التالي:

ادعتمواطنة لدى مخفر طورزيا التابع لفصيلة جبيل في وحدة الدرك الإقليمي أنّ مجهولًا أقدم ليل تاريخ ٢٢-23-12-2022 على سرقة سيارتها نوع "رينو" لون رصاصي من أمام منزلها الكائن في محلّة ادونيس- جبيل.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت عناصر المخفر الى تحديد مكان السيّارة، وكشف هوية السارق، ويدعى:

ح. ا. ح. (مواليد عام 1997، لبناني) بالتاريخ ذاته، وبعد المتابعة، ألقت دورية من المخفر القبض على الفاعل في محلّة الحصون، وضبطت السيّارة المسروقة إلى جانب منزله.