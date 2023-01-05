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كيف سنخرج من الأزمة؟

5
JANUARY
2023
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مقدمة نشرة أخبار الـOTV المسائية:


إذا كان هذا السؤال هو لسان حال اللبنانيات واللبنانيين جميعاً كلَّ يوم، فهو بالنسبة إلى جزء كبير من الطبقة السياسية اللبنانية لزومُ ما لا يلزم، ذلك أنَّهم لا يقرُّون أصلاً بوجود أزمة، أو على الأقل لا يشعرون بها، فهم لا يعانون في حياتهم اليومية ما يعانيه الناس على مختلف المستويات.
فهؤلاء لا يشعرون بالأزمة، لأنهم لا ينتظرون رواتبهم في آخر الشهر، ولا يعتلون همَّ الوقوف في الطوابير على ابواب المصارف او امام آلات السحب لاستلامها بالعملة الوطنية، او بالدولار على اساس سعر صيرفة.
هؤلاء لا يشعرون بالأزمة، لأنهم غير قلقين على تسديد فواتيرهم الصحية، ولا على شراء الادوية اذا احتاجوها.
هؤلاء لا يشعرون بالأزمة، لأنَّ بناتِهم وابناءَهم يتعلمون في المدارس والجامعات الخاصة في لبنان او الخارج، ولا مشكلة إطلاقاً لديهم في تأمين الأقساط.
هؤلاء لا يشعرون بالأزمة، لأنهم يعتقدون ربما أن المليون لبناني الذين نفترض أنهم احتفلوا بشكل او بآخر بالأعياد، يختصرون الشعب كلَّه، ولذلك لا يسألون عن الاربعة ملايين الباقين، وكيف أمضوا الاعياد، ويمضون سائر الايام.
هؤلاء لا يشعرون بالأزمة، لأنهم فعلاً وحقاً يعيشون على كوكب آخر، وهموم الناس بالنسبة اليهم ليست إلا حرفاً للأنظار عن قضاياهم الكبرى، المتمثلة بالصراعات السياسية العقيمة، والسجالات الفارغة من أي مضمون.
كيف سنخرج من الأزمة؟
الجواب الصريح اليوم هو أننا لن نخرج، أقلَّه في المدى المنظور.
فلا الجو الداخلي قادر على انتاج حل، ولا كل ما يحكى في الصحف عن مشاورات خارجية توصَّل حتى اللحظة الى حل.
فماذا ينتظر اللبنانيات واللبنانيون؟
هل ينتظرون خللاً أمنياً لا يتمنونه، وقد يكون مفتعلاً أو لا يكون، لدفع بالأمور نحو الأمام؟
هل ينتظرون انهياراً مالياً أكبر لا يريدونه، وقد يكون بدوره ايضاً مفتعلاً أو لا يكون، لإرغام المعنيين على التصرف؟
هل ينتظرون صحوة ضمير في مكان ما، عساها تترجم انتخاباً لرئيس وتشكيلاً لحكومة وتطبيقاً لخطة نهوض؟
كل الاجوبة ممكنة ومستحيلة في آن معاً. ففي الاسبوع الاول من عام 2023، لا احد يملك جواباً على الازمة إلا استمرارَها، وكلُّ ما يقال عدا ذلك، لا يعدو كونه تمنيات لا يبدوا انها ستحقق قريباً، وتوقعات اين منها خرافات المنجمين والبصَّارين على انواعهم واشكالهم في ليلة رأس السنة.

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