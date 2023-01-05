مكتب وزير الخارجية: الخبر عن تسويق الوزير بوحبيب لنفسه رئاسيا في واشنطن من نسج الخيال

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صدر عن المكتب الأعلامي لوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال البيان التالي: "بوحبيب يسوق لحل مستدام لأزمة النزوح"

يأسف وزير الخارجية والمغتربين للدس المتعمد لأخبار كاذبة من نسج خيال أصحابها حول التسويق لنفسه رئاسيا" في إجتماعات أجراها مؤخرا" في واشنطن على هامش قضائه إجازة عائلية في عطلة الأعياد، كما سبق أن درجت العادة منذ أن تولى الحقيبة الوزارية الحالية في أيلول ٢٠٢١ ولتاريخه".

اضاف البيان: "ان إجتماعات الوزير بوحبيب كافة تتم بحضور وعلى مسمع من ديبلوماسيين لبنانيين يعكسون التنوع اللبناني، لأنه مؤمن بلبنان الرسالة الغني بتعدديته، ويثق بالعمل المؤسساتي الشفاف والواضح،".

واكد انه خلافا" لبعض الفبركات الصحفية، فالفخر كل الفخر أنه يسوق في كل رحلاته الخارجية ومنها الى بروكسل، برشلونة، أثينا، فاس، مدريد، روما وواشنطن لحل مستدام للنزوح الذي أصبح يشكل خطرا" وجوديا" على لبنان وشعبه وديمومته".

وتابع:"وليعلم القاصي والداني، أنه لم يطرح نفسه مرشحا ولم يبحث هذا الموضوع مع أحد ويضيف الوزير قائلا": "انا لم أسعى على حساب مبادئي وقناعاتي للمراكز التي وصلت اليها، ولم أبحث هذا الموضوع مع اي اميركي او لبناني أو أي جهة أخرى. لذلك اتألم عندما يأتي الكذب والتلفيق من جهات صحفية كنت احترمها، واتحدى المسرب أن يذكر المصدر لأنه لا يوجد مصدر صادق، فالخبر من نسج الخيال".