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الادعاء على جهاد العرب ورفاقه في دعوى نفايات المنية

5
JANUARY
2023
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وطنية - ادعى النائب العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل في شكوى تحالف متحدون وشركائه المقدّمة بتاريخ ٢٦ آب ٢٠١٩ على المتعهد جهاد العرب ورفاقه بموجب ورقة الطلب وأحالهم أمام قاضي التحقيق الأول في الشمال سمراندا نصار اليوم ٥ كانون الثاني ٢٠٢٣ والتي حدّدت يوم الثلاثاء القادم في ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٣ موعد جلسة تحقيق أولى في الملف، حيث تبلّغ محامي تحالف متحدون بالأصالة والوكالة كجهة مدّعية موعد الجلسة في هذه الدعوى المتعلقة بنفايات المنية وبأكبر معمل لفرزها في المنطقة تحوّل إلى "خردة" بفعل هدر وسرقات موصوفة لعشرات الملايين من الدولارات فيما بقيت حياة وصحة سكان المنية والشمال معرّضة لشتى الأوبئة والمخاطر البيئية،

كما وأبلغ موعد الجلسة من الجهة المدعى عليها المتعهد جهاد العرب وشركة الجهاد للتجارة والتعهدات ش.م.ل. (JCC) ورانيا أبو مصلح وشركة إي إم بي ش.م.ل. (AMB) وممثلي اتحاد بلديات المنية الأسبقين وآخرين، في جرائم مخالفة أحكام قانون حماية البيئة رقم ٢٠٠٢/٤٤٤ واتفاقية برشلونة لحماية المتوسط وجرائم أساسية أخرى نص عليها قانون العقوبات. ويعتبر هذا الادعاء الأول من نوعه على العرب من قبل نائب عام تصدى بحزم وجرأة لملف حسّاس ثانٍ بعد ملف نفايات طرابلس رغم هول الضغوطات.

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