قوى الامن تعمم أوصاف جثّة رجل مجهول الهويّة...هل من يَعرف عنه شيئًا؟

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامـة البـلاغ التالـي:

بتاريخ 1-1-2023 عُثر في محلة النبعة - شارع الغيلان على جثة عائدة لرجل مجهول الهوية، وهو في العقد السادس من العمر تقريباً، طوله حوالى /175/ سنتم، ضعيف البنية، حنطي البشرة، له عينان سوداوان وشعر أسود ولحية بيضاء، يرتدي سروال "جينز" لون أزرق، وقميص لون أسود.

وقد جرى نقل الجثة الى مستشفى مار يوسف في الدورة.