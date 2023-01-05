وزير الزراعة السوري بحث مع القائم بالاعمال اللبناني في زيادة التعاون بين البلدين

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بحث وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا، مع القائم بالاعمال بالوكالة في السفارة اللبنانية في دمشق طلال ضاهر، في الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم، في زيادة التعاون الزراعي بين لبنان وسوريا.

وأكد قطنا خلال الاجتماع، “اهتمام سوريا بتطوير المشاريع المشتركة التي تتخذ طابعا اقليميا، خصوصا في ما يتعلق بمنع انتقال أمراض الثروة الحيوانية العابرة للحدود وتشجير المناطق الحدودية وحمايتها، والتعاون فى مجالات الترانزيت ونقل وتبادل المنتجات الزراعية بين سورية ولبنان، وفق الروزنامة الزراعية المحددة، وبما يضمن مصلحة الفلاحين المنتجين وتصدير الغراس المثمرة من سوريا الى لبنان عبر القطاع الخاص ونقل التقانة وتبادل الابحاث الزراعية والخبرات وبخاصة فى مجال انتاج بذار القمح المحسن”.

كما شدد على “أهمية تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين وزارتي الزراعة في البلدين وتطويرها، وأن تكون هناك لجنة عليا سورية لبنانية لمناقشة كل ما يتعلق بأي تعاون جديد فى كل المجالات والاتفاقيات الموقعة، وحل المشكلات التي تواجه العلاقات المتبادلة للارتقاء بها”.

من جهته، اكد ضاهر “متانة العلاقات السورية اللبنانية واستمراريتها”، مشيرا الى “أهمية الحوار المستمر بين الجانبين لازالة كل الصعوبات التى تعيق تسويق المنتجات ونقلها”. وأعلن انه “سيتم نقل كل المقترحات المطروحة الى المعنيين في لبنان”.