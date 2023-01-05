"هيرويين" بأكياس شفّافة.. في كورنيش بيار الجميّل!

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة بيان جاء فيه، "في إطار المتابعة المستمرة لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، ومن خلال المتابعة والرّصد، تمكّنت دوريّة من مفرزة الاستقصاء في وحدة شرطة بيروت، بتاريخ 2-1-2023، من إلقاء القبض على اثنين من المروّجين في محلّة كورنيش بيار الجميّل، على متن درّاجة آلية لون أحمر، وهما: ك. ب. (من مواليد عام 1983، لبناني الجنسيّة)، ك. ي. (من مواليد عام 1969، مكتوم القيد)".



وأفاد البيان بأن "كميّة من مادّة الهيرويين ضبطت بحوزتهما، مقسّمة في أكياس شفّافة ومعدّة للترويج".



وختم البيان، "سُلّم الموقوفان والمضبوطات إلى الفصيلة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص".