living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"بعد إنجاز التحقيقات الأساسية"...الجيش يحيل ملف حادثة العاقبية الى القضاء

5
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بعدما أنجزت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني التحقيقات الأساسية في حادثة العاقبية، أحالت ‏بتاريخ 3/ 1 / 2023 الملف الأساسي على القضاء المختص".

 
 وكان قد كشف مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس"، في وقت سابق من اليوم، أنّ القضاء اللبناني ادّعى على سبعة أشخاص، بينهم موقوف واحد سلّمه "حزب الله" إلى الجيش اللبناني، في قضيّة إطلاق رصاص على دوريّة للكتيبة الإيرلنديّة العاملة في قوّة الأمم المتحدة الموقّتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، أدّى إلى مقتل أحد عناصرها".

وأوضح أنّ "مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، ادّعى على الموقوف محمد عيّاد بجرم قتل الجندي الإيرلندي ومحاولة قتل رفاقه الثّلاثة، بإطلاق النّار عليهم من رشّاش حربي. وادّعى كذلك على أربعة أشخاص معروفي الهويّة ومتوارين عن الأنظار، وعلى اثنين آخرين مجهولي الهويّة، بجرائم إطلاق النّار تهديدًا من سلاح حربي غير مرّخص، وتحطيم الآليّة العسكريّة وترهيب عناصرها".

 

وذكر المصدر أنّ "عقيقي أحال الملف مع الموقوف على قاضي التّحقيق العسكري الأوّل فادي صوان، لإجراء التّحقيقات وإصدار المذكّرات القضائيّة اللّازمة".

وكان مصدر أمني قد أفاد "فرانس برس"، في 25 كانون الأوّل الماضي، بأنّ تسليم مطلق النّار الأساسي جاء في "سياق تعاون حزب الله مع التّحقيق الّذي تجريه مخابرات الجيش".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout