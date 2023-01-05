"بعد إنجاز التحقيقات الأساسية"...الجيش يحيل ملف حادثة العاقبية الى القضاء

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أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بعدما أنجزت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني التحقيقات الأساسية في حادثة العاقبية، أحالت ‏بتاريخ 3/ 1 / 2023 الملف الأساسي على القضاء المختص".

وكان قد كشف مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس"، في وقت سابق من اليوم، أنّ القضاء اللبناني ادّعى على سبعة أشخاص، بينهم موقوف واحد سلّمه "حزب الله" إلى الجيش اللبناني، في قضيّة إطلاق رصاص على دوريّة للكتيبة الإيرلنديّة العاملة في قوّة الأمم المتحدة الموقّتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، أدّى إلى مقتل أحد عناصرها".

وأوضح أنّ "مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، ادّعى على الموقوف محمد عيّاد بجرم قتل الجندي الإيرلندي ومحاولة قتل رفاقه الثّلاثة، بإطلاق النّار عليهم من رشّاش حربي. وادّعى كذلك على أربعة أشخاص معروفي الهويّة ومتوارين عن الأنظار، وعلى اثنين آخرين مجهولي الهويّة، بجرائم إطلاق النّار تهديدًا من سلاح حربي غير مرّخص، وتحطيم الآليّة العسكريّة وترهيب عناصرها".

وذكر المصدر أنّ "عقيقي أحال الملف مع الموقوف على قاضي التّحقيق العسكري الأوّل فادي صوان، لإجراء التّحقيقات وإصدار المذكّرات القضائيّة اللّازمة".

وكان مصدر أمني قد أفاد "فرانس برس"، في 25 كانون الأوّل الماضي، بأنّ تسليم مطلق النّار الأساسي جاء في "سياق تعاون حزب الله مع التّحقيق الّذي تجريه مخابرات الجيش".