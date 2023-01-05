إنذارات خطية... سوبرماركت تخزن طحيناً فاسداً

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جال مراقبو مصلحة الإقتصاد والتجارة - مديرية حماية المستهلك في محافظة النبطية ، على المؤسسات التجارية والمواد الغذائية ومحال اللحوم والدواجن والخضار والفواكه في قرى وبلدات النبطية والنبطية الفوقا وكفرتبنيت وحومين الفوقا، بمؤازرة ومرافقة عناصر من مديرية أمن الدولة وشرطة البلديات.



وقد تم تسطير محضر ضبط في حق صاحب سوبر ماركت عدم إعلان أسعار وتم إتلاف عدد من اكياس الطحين الفاسدة بسبب الإهمال في التخزين، كما وجهت إنذارات خطية الى بعض المؤسسات بوجوب التقيد بالقوانين المرعية في الحصول على فواتير شراء وإعلان الأسعار وتواريخ الصلاحية ونسب الأرباح والتخزين الصحيح من أجل سلامة الغذاء".