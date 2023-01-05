منخفض جوّي بارد وماطر... هذا ما ينتظركم!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا شمال البلاد، مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 50كم/س، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800متر وما دون شمالا.

وجاء في النشرة الاتي:



-الحال العامة: طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء اليوم الخميس، حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي مركزه البحر الأسود مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يؤدي الى أمطار وثلوج مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، ويستمر حتى صباح يوم السبت حيث يستقر تدريجيا.



معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 11 الى 19 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا الى غائم، دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات واحتمال أمطار خفيفة متفرقة ، تتكاثف الغيوم مساء مع اقتراب المنخفض الجوي وتصبح ألاجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية مع رياح ناشطة أحيانا.



الجمعة: غائم إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا شمال البلاد، مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 50كم/س، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800متر وما دون شمالا.

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة، مع انخفاض اضافي طفيف في درجات الحرارة (دون معدلاتها الموسمية)، كما تهطل الأمطار الخفيفة بشكل متفرق خلال النهار مع تساقط الثلوج صباحا والتي تلامس ال 1700 متر ويرتفع مستوى تساقطها نهارا على ال1900 متر، يستقر الطقس ليلا ويتحول الى قليل الغيوم، مع التحذير من تشكل الجليد على الطرق التي تعلو عن ال 2200 متر.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الساحل ودون تعديل يذكر على المرتفعات وفي الداخل، نحذر من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن ال 2200 متر خلال ساعات الصباح الأولى.



-الحرارة على الساحل من 13الى 18 درجة، فوق الجبال من 6 الى 12 درجة في الداخل من 4 الى 11درجة.



-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا بخاصة شمال البلاد، سرعتها بين 10 و 40كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب .