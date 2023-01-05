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خاص - القوات تستنسخ التيار تكرارا: من الصندوق السيادي الى الـopen door في عاليه!

5
JANUARY
2023
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خاص tayyar.org -


علقت مصادر معنية على تسويق القوات اللبنانية ما سمّته "لقاء مفتوحا" لأهالي منطقة عاليه مع النائب نزيه متى يوم الأحد المقبل في منزله في بحمدون، وتصويره على أنه خطوة رائدة وجديدة في عاليه، بالقول: يعتمد التيار الوطني الحر كل يوم سبت ومنذ سنة ٢٠٠٩، الـopen door الذي هو عبارة عن لقاء أسبوعي منهجي لأهالي عاليه مع النائب سيزار أبي خليل، يستمع فيه الى اهتماماتهم وحاجاتهم وهمومهم، ويتشارك وإياهم الخطوات الآيلة الى تحقيق تطلعاتهم، سواء في عمله التشريعي أو من خلال اتصالاته وعلاقاته مع الجهات الوزارية والإدارية المعنية.

أضافت: استفاقة القوات اليوم هي استنساخ مصغّر لما يقوم به التيار منذ سنة ٢٠٠٩. لكنه ليس الاستساخ القواتي الأول عن التيار، وإن يبقى أكثرها وقاحة تقديم نواب القوات اقتراح قانون الصندوق السيادي في ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٢ على أنه الأول من نوعه أيضا، مع كل ما رافقه من تهليل وتعظيم، فيما الحقيقة أن النائب أبي خليل سبقهم بـ٣ سنوات كاملة. اذ هو تقدم في 23 ايار 2019 باقتراح قانون لإنشاء الصندوق السيادي اللبناني، يراعي معايير الشفافية العالمية والحوكمة الرشيدة ويحفظ حق اللبنانيين في الثروة النفطية.

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