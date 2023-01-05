living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف دخلت شيرين إلى عين الحلوة للقاء فضل شاكر؟!

5
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في سيارة مدنية، اصطحب عناصر من الأمن العام الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب من فندق «كامبينسكي» في بيروت إلى مقّر المديرية للاستماع إليهما على خلفية وجود استنابة قضائية صادرة في حقهما عن النيابة العامة العسكرية، للقائهما المطلوب للعدالة فضل شاكر شمندر داخل مخيم عين الحلوة. السؤال الأساس الذي ركّز عليه محققو الأمن العام هو كيف تمكنت المغنية المصرية وزوجها ومرافقهما الشاعر أحمد ماضي من دخول المخيم، علماً أن دخول الأجانب إلى المخيمات الفلسطينية يحتاج إلى تصريح خاص تصدره غالباً مديرية المخابرات في الجيش.

في الجلسة التي لم تدم أكثر من نصف ساعة، اكتفى الزوجان بتأكيد استحصالهما على إذن دخول من دون إبرازه أو الإشارة إلى طبيعته، وما إذا كان شفهياً عبر وضع الأسماء على أحد الحواجز العسكرية، أو خطياً منح بموجب طلب مسبق رفع إلى مكتب الجنوب التابع لمخابرات الجيش.

غياب الإجابة أربك كافة الأجهزة الأمنية. ففي حين نفت مصادر متابعة لـ«الأخبار» أن يكون مكتب مخابرات الجنوب قد منح إذناً خطياً إلى «شيرين عبد الوهاب أو غيرها»، مشيراً إلى عدم وجود إشعار لديه من هذا القبيل، لمحت مصادر أخرى إلى إلزامية وجود جهاز ما يمنح إذناً، ليتبين في ما بعد أن المغنية المصرية وزوجها حصلا فعلاً على تصريح من أحد الأجهزة جرى تعميمه على أحد حواجز العبور، من دون أن يُعرف ما إذا كان التصريح صادراً عن قيادة الجهاز أم عن أحد الضباط. وعلمت «الأخبار» أن الإذن كان باسم الصحافي حسين خريس، وضُمّت إليه أسماء عبد الوهاب وحبيب وماضي.

وفيما ذهبت المعطيات إلى إجراء تحقيق داخلي لتحديد المسؤولين عن إصدار الإذن، اكتفت النيابة العامة العسكرية بمراسلة مديرية المخابرات وطلب إفادتها بمستند عن الإذن الممنوح، وختم التحقيق لعدم وجود جرم في حق الفنانة وزوجها وإخلاء سبيلهما بسند إقامة.

غير أن ذلك، لا يعفي استخبارات الجيش من كشف تفاصيل ما حصل، ولا القضاء من ضرورة كشف الملابسات خصوصاً أن المعلومات تؤكد أن القضاء لم يتشدّد خلال التحقيق لمعرفة الجهة الأمنية المانحة لإذن بلقاء مطلوب بتهمة التحريض على قتل عسكريين، خصوصاً أن معلومات «الأخبار» تؤكد أن عبد الوهاب وزوجها حضرا خصيصاً للقاء فضل شاكر شمندر من أجل الاتفاق على «عمل» مشترك. وهذا يعني وجود «تسهيلات» و«تطمينات» مسبقة بتأمين الدخول إلى المخيم بطريقة طبيعية.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout