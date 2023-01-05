عناوين الصحف ليوم الخميس 5 كانون الثاني 2023

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الأخبار: فوضى التجميل الطبّي: دكاكين التشويه

قلق غربيّ من فوضى أهليّة

نفاد الفيول في المعامل وميقاتي مصرّ على رفض السلفة

خلافٌ بين وزير الدفاع وقائد الجيش: تعيين ضابطين في منصب واحد!



البناء: مجلس النواب الأميركي يفشل لأول مرة منذ 100 سنة بانتخاب رئيس… والاحتمالات مفتوحة / حزب الله والتيار متفقان على التمسك بالتفاهم… وأمام تحدي إدارة الخلاف الرئاسي / سجال الكهرباء يكبر بين ميقاتي وفياض… والعلية وبستاني على «التوتر العالي» /



الديار: هل تنعكس التوافقات التركية السورية المصرية السعودية الاماراتية على الملف الرئاسي؟

هل اتفق جنبلاط وباسيل على المراسيم الجوالة؟... مقاربات رئاسية جديدة اواخر الشهر

الزهراني خارج الخدمة ومطمر الناعمة يهدد ١٠٠ الف مواطن وتوقيفات في الدوائر العقارية



نداء الوطن: بو حبيب يسوّق نفسه "مرشحاً رئاسياً" في واشنطن

"نميمة" ميقاتي عربياً ودولياً تشمل نواباً ووزراء.. وزعماء!

اللواء: الكهرباء تنعى التغذية.. وتكليف البستاني بالتعمية على الإخفاق العوني

مخاوف من خديعة لزيادة التعرفة مجدداً.. ووزراء التيار لتعطيل مراسيم الجلسة الأخيرة



النهار: فراغات حكومية وإدارية تلحق الفراغ الرئاسيّ؟



الجمهورية: جهود للحسم الرئاسي في الشهر الجاري



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