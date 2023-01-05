أسرار الصحف ليوم الخميس 5 كانون الثاني 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتموضع العسكري في سورية وإعلان ضمّ الولايات الأوكرانية الأربع في 30 أيلول يعني تعمّد تكرار هذا التاريخ الذي يرمز إلى بدء عملية تايفون لاجتياح موسكو في الحرب العالمية الثانية واعتبار ما يجري امتداداً لها.

خفايا

قال مصدر أمني إن الذهول والدهشة لدى كبار المعلقين في القنوات الإسرائيلية من إطلالة السيد حسن نصرالله المباشرة يكشف أن الحديث عن تدهور وضعه الصحي لم يكن مجرد حملة إعلامية بل تقارير استخبارية تم تداولها كحقيقة في الغرف المغلقة. وهذا خلل كبير أخطر من مجرد الخيبة الإعلامية.



نداء الوطن: خفايا

توقّع مصدر متابع أن يتم فتح ملف التنظيم المدني بالتزامن مع التحقيقات في النافعة والدوائر العقارية.

إنتقل مشهد النفايات المتراكمة من الأحياء الداخلية إلى الطرقات الرئيسية في عكار، وتتكدّس النفايات على الطريق العام من المحمرة - العبدة وصولاً إلى حلبا، في وقت تبدو أغلب بلديات المنطقة مشلولة، ومعظم مراكزها مقفلة بعدما ترك العديد من موظفي البلديات والشرطة مهامهم للبحث عن أعمال أخرى.



اللواء: أسرار

همس

يُحيط غموض بمصير الوعود التي أُعطيت من الخارج لمسؤولين في ما خصَّ تحسين التغذية بالتيار الكهربائي، وما لبثت أن تبخرت!



غمز

تعرض وزير ناشط لوعكة صحية، أبعدته عن النشاط العلني، مع حرصه على المتابعة بالتفصيل، لا سيما القضايا الحياتية والمعيشية للمواطن.



لغز

باتت خدمات «صيرفة» موزعة بين المركزي والمصارف وجهات خارجية، من دون تحقيق أي منافع للمواطن، الذي يُستخدم كوسيلة لخدمة هذه الأغراض.