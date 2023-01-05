نداء الوطن: "نميمة" ميقاتي عربياً ودولياً تشمل نواباً ووزراء... وزعماء!

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

أوضحت مصادر متابعة أن "نميمة" رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي أمام مراجع غربية وعربية "تطال نواباً ووزراء وحتى زعماء بعينهم في معرض شكواه ممن يضع اللوم عليهم في عرقلة سياساته الحكومية وأجندته الإصلاحية"، وأدرجت المصادر ما قاله الرئيس ماكرون في هذا السياق لجهة "اتهام زعماء الطبقة الحاكمة بأنهم يعرقلون عمل ميقاتي وخطته الحكومية التي لا يرى الرئيس الفرنسي (وآخرون في عواصم غربية) بديلاً منها لأنها تتماهى مع الشروط الاصلاحية الواردة في الاتفاق مع صندوق النقد".