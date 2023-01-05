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الديار: هل تنعكس التوافقات التركية السورية المصرية السعودية الاماراتية على الملف االلبناني؟... مسؤول سوري كبير صارح بعض الشخصيات اللبنانية بالتطورات الايجابية في العلاقات مع الرياض لاول مرة في هذا المنحى منذ عام ٢٠٠٥

5
JANUARY
2023
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

هل تنعكس المؤشرات الاقليمية الايجابية على الداخل اللبناني ويجري انتخاب رئيس للجمهورية بجاذبية «التقاربات» بين تركيا وسوريا والاردن ومصر والسعودية والامارات، بعد ان نجحت «دبلوماسية المخابرات»  في هذه الدول في تدشين مرحلة جديدة من التوافقات مصحوبة بخطوات تنفيذية على الارض، في ظل معلومات عن لقاءات دائمة بين مديري المخابرات العامة في هذه الدول شكلت البداية للتفاهمات التي ستظهر على ارض الواقع بعد ٦ اشهر، وترجمت اولا  بين تركيا وسوريا برعاية روسية وجهد مصري سعودي؟ ويتوج التقارب بين انقرة ودمشق بلقاء بين وزيري خارجية البلدين في ١٧ كانون الثاني وفتح الطرقات الدولية وبدء تصدير البضائع التركية عبر سوريا الى لبنان والاردن ودول الخليج وبالعكس، كما ان مسؤولا سوريا كبيرا  صارح بعض الشخصيات اللبنانية بالتطورات الايجابية في العلاقات مع الرياض لاول مرة في هذا المنحى منذ عام ٢٠٠٥ .

وفي المعلومات ان مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل يرعى لقاءات دائمة  بين اللواء حسام لوقا عن الامن السوري واللواء خالد الحميداني مسؤول المخابرات السعودية، وتؤدي مصر دورا محوريا في عمليات التقارب وتحديدا مع دمشق. والسؤال: اين لبنان من هذه التطورات «والتقاربات»  الجديدة؟ وهل ينعكس ذلك ايجابا على الملف الرئاسي اللبناني وتؤدي مصر دورا محوريا في هذا المجال؟ وكانت لافتة الزيارات الاخيرة الاستطلاعية التي قام بها السفير المصري في لبنان على جميع القيادات السياسية والدينية، ومن الطبيعي ان تنعكس هذه التطورات ايجابا على لبنان في ظل المناخات الجديدة وعودة التواصل ولو بخجل بين السعودية  وايران، فيما ابدت القاهرة وطهران الرغبة المشتركة في تحسين العلاقات.

الديار
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