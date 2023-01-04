living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البيت الأبيض: نتابع بقلق تطور العلاقات الدفاعية بين إيران وروسيا!

4
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البيت الأبيض يبدي قلقه من تطوّر العلاقات الدفاعية بين طهران وموسكو.

أعلن البيت الأبيض الأميركي، اليوم الأربعاء، أنّ الولايات المتحدة تتابع تطوّر العلاقات الدفاعية بين إيران وروسيا، واصفةً الأمر بأنه "مقلق".

وفي وقتٍ سابق، أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني أنّ الاتهامات الأميركية لطهران بإمداد موسكو بمسيّرات لإشراكها في أوكرانيا، غير صحيحة.

وشدد على أنّ هذه الاتهامات "جزء من حرب الدعاية الأميركية ضد طهران".

وأضاف أنّ "التعاون بين إيران وروسيا هو في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي".

اقرأ أيضاً: إيران وروسيا: علاقاتنا استراتيجية وملتزمون بمواثيق الأمم المتحدة
وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، صرّح بأنّ واشنطن قلقة بشأن التعاون المتزايد بين روسيا وإيران، وتخشى أن يتطور ذلك في النهاية إلى شراكة دفاعية كاملة.

وفي 9 كانون الأول/ديسمبر الجاري، حذّر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، من تحوّل علاقة تبادل الأسلحة بين موسكو وطهران بين البلدين إلى "شراكة دفاعية شاملة وكاملة".

يُشار إلى أنّ وزارة الخارجية الإيرانية، نفت في أكثر من مناسبة، الاتهامات لطهران بإرسال أسلحة ومعدات عسكرية إلى روسيا، في ظل الأزمة الحالية، مطالبةً أوكرانيا بتقديم وثائق لإثبات ذلك.

وسبق أن قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فرشينين، إنّ الغرب يتهم روسيا وإيران بتوريد الطائرات المسيّرة من أجل إخفاء فشله في تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني.

 

الميادين
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout