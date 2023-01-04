"قاصر" غادر منزل ذويه في الطريق الجديدة ولم يعُد!

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة، بـلاغ جاء فيه: "تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقود: يوسف عبد الرحمن الجلّاد (مواليد عام 2007، لبناني)".



ولفت إلى أنّه، "غادر منزل ذويه الكائن في محلّة طريق الجديدة – شارع عفيف الطيبي حوالي الساعة 17،00 من تاريخ 1/1/2023، ولم يعُد لغاية تاريخه".



لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة طريق الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 856811-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.