living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير البيئة حول مطمر الناعمة: التشغيل تابع لمجلس الانماء والاعمار ولا يوجد خوف كبير من انفجار

4
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أوضح وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين "ان تشغيل مطمر الناعمة تابع لإدارة الانماء والاعمار وان دور وزارة البيئة هو فقط في المراقبة والتدقيق، وليس لدينا دور مباشر لإدارة المطامر في لبنان ونحن تدخلنا السنة الماضية لحل الموضوع ونتواصل مع مجلس الانماء والاعمار لمتابعة قضية تجديد العقد وتوقف الشركة عن العمل".


وفي حديث إذاعي، لفت إلى "ان تجديد العقد يحتاج إلى انعقاد مجلس الوزراء أو موافقة استثنائية لأنه متعلق بالصيانة ومتابعة المطمر مثلما حصل السنة الماضية لتجديده.. هذا من الناحية الادارية، اما من الناحية الفنية والخطر فالغازات المنبعثة من مطمر الناعمة بحاجة إلى مراقبة وتنفيس والاهم هو تشغيل محطات الكهرباء في المطمر، ولكن للأسف الموضوع متوقف بين وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان من جهة ووزارة المالية حيث لم يتم الاتفاق على طريقة التلزيم لتشغيل المحطة واعطاء المناطق 7 ميغاوات وهذا اهم شيء لكي لا ينبعث الغاز في الهواء".


وأوضح أن "الخطر في مطمر الناعمة لا يضاهي الخطر الذي كان قائماً في مكبّي صيدا وطرابلس، باعتبارهما مكبّين عشوائين، لان مطمر الناعمة كان تحت إدارة مقبولة، ولكن لا نستطيع ان نترك المطمر بدون صيانة ومتابعة."

وأشار إلى أن "الشركة العاملة في المطمر لم تتركه وهناك تنفيس للغاز بالحد الأدنى كي لا يحصل أي حريق مثلما حصل في طرابلس، فالموجود في مطمر الناعمة هو خزانات غاز وهي بحاجة دائمة إلى صيانة وهذه الخزانات موصولة بأنابيب الى داخون الذي يحرق الغاز".

وطمأن أنه "لا يوجد خوف كبير من انفجار"، لكنه أشار إلى "أن الضرر موجود على البيئة والصحة وعلى الناس، والخطورة إذا تم اهمال الموضوع"، وختم "سأقوم اليوم باتصالات مع المعنيين ومع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout