اجتماع في وزارة التربية بين الحلبي ومحفوض.. ماذا في تفاصيله؟

عُقد اجتماع في وزارة التربية، بين وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي ونقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض وعدد من أعضاء مجلس النقابة، للبحث في متابعة العام الدراسي في المدارس الخاصة، في ظل الأزمات المالية والمعيشية.



وبعد الإجتماع، تحدث النقيب محفوض مؤكدا ان قرار الإضراب أصبح في ملعب رئيس الحكومة ومجلس النواب ومصرف لبنان، سواء لجهة وحدة التشريع واعطاء معلمي القطاع الخاص ما حصل عليه معلمو القطاع العام، او لجهة حل المشاكل التي تواجه الأساتذة عند سحب رواتبهم من المصارف.