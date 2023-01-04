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حجّار عن التجديد لبرنامج أمان في العام 2023: الدولة اللبنانية تسعى للإستدانة من البنك الدولي

4
JANUARY
2023
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بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار بعد الإجتماع الأسبوعي للجنة التقنيّة لبرنامج "أمان":
بعد مرور أقل من عام على إنطلاق مرحلة الدفع للمستفيدين من برنامج أمان، بلغ عدد الأسر اللبنانية المستفيدة من البرنامج لغاية اليوم 76,403 أسرة من أصل 150,000 أسرة يجب أن تستفيد من البرنامج، موزّعة على جميع المناطق اللبنانية. تستفيد كل أسرة من حوالات ماليّة لمدة سنة واحدة على أن تُرسَل الحوالة الأخيرة نهاية الشهر كانون الثاني 2023 الحالي للأسر التي كانت تقبض بشكل منتظم، وستُستَكمل عمليّة إرسال الحوالات للأسر الأخرى التي لم تتلقى بعد 12 حوالة.
أما بالنسبة للتجديد لبرنامج أمان في العام 2023، إن الدولة اللبنانية تسعى للإستدانة من البنك الدولي، وهذه الآلية تتطلّب بضعة أشهر.
تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ برنامج أمان مستمر لإستكمال إستفادة أُسَرٍ جديدة وتحقيق الهدف الاساسي، وهو إستفادة 150,000 أسرة لبنانية، مع الأخذ بعين الإعتبار:
- الأسر التي تقدمت بشكاوى على الخطّ الساخن ومدى أحقيّة إستفادتها
- حلّ مشكلة الدفع المتوقّف لمجموعة كبيرة من الإستمارات وذلك بهدف التدقيق فيها
- الأسر التي تم التواصل معها وتعذّر زيارتها سابقاً
على أن تكون أفضليّة الاستفادة لمن تنطبق عليهم المعايير من ذوي الإحتياجات الخاصة والمسنين والأسر التي تضمّ أفراد يعانون من أمراضٍ مستعصية والعائلات الصغيرة.
وأخيراً، على صعيد الدعم التربوي للأفراد المستفيدين من برنامج أمان والمولودين بين العام 2004 و 2010، إن عمليّة إضافة المعلومات المتعلّقة بالطلاب والعقبات التقنيّة التي تواجهها قيد المتابعة مع فريق عمل وزارة التربية والتعليم العالي، على أن يصدر لاحقاً قراراً واضحاً بالنسبة لتمديد مهلة إضافة المعلومات الخاصة بالطلاب.

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