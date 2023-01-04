بستاني تردّ على العلّية: "نصيحة لمصداقيتك اذا بعدها موجودة"... وتكشف بالوثيقة إعطاء ميقاتي موافقة استثنائية لفتح اعتماد بواخر الفيول

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غرّدت عضو تكتل لبنان القوي النائب ندى بستاني في حسابها عبر تويتر ردًّا على رئيس هيئة الشراء العام جان العلية وقالت: "بعد مرّة سبقناك بطلب تدقيق جنائي بوزارة الطاقة ومن شد على ايدك بهيدا الموضوع. اكتر من هيك لازم تشرح للرأي العام انو حسابات وزارة الطاقة موجودة بمصرف لبنان وبوزارة المالية وتطالب معنا بالتدقيق الجنائي هونيك كمان… هيدي نصيحة لمصداقيتك اذا بعدها موجودة…"

وأضافت في تغريدة ثانية وكشفت: "بالوثيقة: الرئيس ميقاتي بيعطي موافقة استثنائية لفتح اعتماد بواخر الفيول. بغض النظر عن دستورية الموافقة الاستثنائية، كيف بـ٢٣ كانون الأول ما كان في لزوم لمجلس وزراء وما كان في مشكلة بفتح الاعتمادات واليوم فجأة صار في لزوم وصار في مشكلة؟؟!!" (الوثيقة بالصّور أعلاه)